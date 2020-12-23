Глава правительства Молдавии Ион Кику объявил о своем решении уйти в отставку, чтобы спровоцировать проведение досрочных выборов в парламент, которые требует оппозиция. Такое заявление премьер-министр страны сделал в среду, 23 декабря, в ходе брифинга с действующим президентом страны Игорем Додоном и главой законодательного органа Зинаидой Гречаный.- Сегодня я ухожу в отставку. Соответственно, в отставку уходит и правительства, чтобы эта процедура могла быть запущена как можно быстрее. Действующий кабмин продолжит исполнять обязанности до выборов в парламент и назначения нового премьер-министра, - объявил Ион Кику.В ходе брифинга Гречаный сообщила, что запланированное на сегодня заседание парламента, посвященное обсуждению инициированного оппозицией вотума недоверия правительству, не состоится, поскольку в нем больше нет никакого смысла.Как сообщал сайт Kp.ru, на отставке правительства Молдавии настаивала избранный президент Майя Санду и поддерживающая ее оппозиционная Партия действия и солидарности. Политик также отмечала необходимость провести досрочные выборы в парламент Молдавии.