Строительство газопровода «Северный поток — 2» является приоритетным проектом для России. В настоящее время продолжается активная работа по его реализации, заявил в среду, 23 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.- Это самый приоритетный проект, и мы продолжаем работу над его реализацией, - подчеркнул пресс-секретарь российского президента. До этого он говорил, лучшим ответом на противодействие реализации проекта будет его скорейшее завершение.Как сообщал сайт Kp.ru, уведомление от Датского морского управления свидетельствует о том, что трубоукладочная баржа «Фортуна» уже с 15 января следующего года должна начать укладку труб по двум параллельным веткам «Северного потока – 2» в Дании.Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода мощность около 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Они протянутся от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступают Штаты, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые страны ЕС.