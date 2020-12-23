Россия ответит на новые санкции со стороны США и непременно сделает выводы в отношении всего комплекса российско-американских отношений после введения ограничений. Об этом в среду, 23 декабря, сообщил в ходе беседы с журналистами глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.- Штаты уже давно проводят враждебную политику в отношении России. Разумеется, последует ответ. Мы также будем делать и дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американского диалога, - подчеркнул министр.Сергей Лавров считает, что новые американские санкции в отношении России и Китая только подтверждают стратегическую линию Вашингтона на нечистоплотную конкуренцию. Ограничения не стали для российской стороны неожиданностью, но впредь Москва будет учитывать их при взаимодействии с Соединенными Штатами.Напомним, что российская компания «ВСМПО-Ависма» - крупнейшего в мире производителя титана – заявила, что экспортные санкции со стороны американского министерства торговли не окажут влияния на производственный процесс.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции против строительства газопровода «Северный поток - 2» являются одним из элементов гибридной войны.