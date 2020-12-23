Психолог Александра Кондрахина посоветовала одиноким россиянам, как провести Новый год. Многие в этом году предпочитают остаться дома, вместо того, чтобы отправиться в гости.- Говоря об одиноких людях, нужно разделять понятия: человек-одиночка и одинокий человек. Первый – этот тот, кто еще не находится в отношениях. Как правило таким людям комфортно проводить время и одному и в компании. Второй вариант – это скорее психологическое состояние, когда ощущается спад настроения, появляется пустота. Тогда необходимо присутствие кого-то, кто может развеселить, - отмечает психолог в беседе с ФАН.Независимо от состояния, игнорировать новогодний праздник не стоит. Чтобы не испортить знаменательный день, его нужно расценивать, как на некий «квест».Первое, что можно сделать, - позаботиться о праздничном настроении. Стоит украсить жилье, нарядить елку.Второе – приготовить праздничный наряд. Можно купить вещь, о которой давно мечталось.Третье – порадовать себя деликатесами. Составляя праздничное меню, стоит добавить несколько оригинальных продуктов, которые редко встречаются в повседневной жизни.Четвертое – сейчас век высоких технологий. Можно попробовать собрать друзей онлайн, поговорить с родителями. Попробуйте поздравлять знакомых не смс-сообщениями, а видеозвонками, это скрасит время.- Не забудьте о подарке для себя. Упакуйте его в красивую бумагу и разверните после боя курантов, - заключила Александра Кондрахина.Неплохо составить заранее список планов на 2021 год, чтобы были новые цели. Например, каждый пятый россиянин (24%) намерен заняться ремонтом после праздников. 17% планируют приобретение крупной бытовой техники, сообщает газета \\"Известия\\".