Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, по которому действующий президент России сможет снова баллотироваться на новый срок. Закон приняли в рамках реализации поправок к Конституции.Законопроект внесли ранее в Госдуму член Совета Федерации Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова. В одном из положений Конституции сказано, что ограничение числа сроков правления для одного человека применяется к действующему президенту без учёта прежних сроков на посту президента.Таким образом, президент Путин сможет баллотироваться на пост главы государства ещё два раза.