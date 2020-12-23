Цены на бензин на территории России остаются стабильными. Вопросов по этой теме не поступало на пресс-конференцию президента страны Владимира Путина, россиян волновали только вопросы газификации «последней мили». Об этом в среду, 23 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.- В текущем году ничего нового по ценам на бензин нет, они все-таки были стабильными. Большинство регионов при этом интересуют вопросы газификации последней мили. Эта проблема решается поэтапно, - сообщил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопросы на всероссийской премии «Медиатэк 2020».Дмитрий Песков отметил также, что жителей России в этом году интересовали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и отопления домов.Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что в этом году Россия смогла стабилизировать экономическую ситуацию, которая была сильно разбалансирована во время пандемии коронавируса и падения цен на нефть. По словам Пескова, это позволяет с уверенностью смотреть в будущее российского ТЭКа.