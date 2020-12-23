Нижегородская область выделит 664 млн рублей из бюджета на поддержку пассажирских автотранспортных предприятий. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.- Субсидии будут предоставлены муниципалитетам в рамках разработанного весной комплекса мер поддержки. Список предприятий, как муниципальных, так и частных, уже сформирован в региональном министерстве транспорта. В него вошли 58 перевозчиков. Средства они смогут направить на компенсацию части затрат на закупку горюче-смазочных материалов, на оплату электроэнергии и выплату зарплаты сотрудникам, - пояснил Глеб Никитин.Кроме автотранспортных предприятий, субсидию получат два юридических лица, которые эксплуатируют автостанции и автовокзалы в Нижнем Новгороде, Кстове, Воротынце и Лыскове.Основными критериями при выборе предприятий были: отсутствие нарушений, в том числе по линии Роспотребнадзора, выплата работникам зарплаты не ниже МРОТ, фиксация наличных платежей и наличие системы ГЛОНАСС.- С самого начала пандемии пассажирские предприятия осуществляли регулярное транспортное обслуживание. Дополнительное финансирование позволит поддержать транспортную отрасль, которая вошла в перечень наиболее пострадавших, - добавил губернатор Нижегородской области.Ранее по поручению Глеба Никитина был разработан беспрецедентный комплекс мер поддержки автотранспортных предприятий. Кроме субсидий на компенсацию части затрат, было предложено освободить пассажирские предприятия, работающие на регулярных маршрутах, от транспортного налога в 2020 году.Из областного бюджета на поддержку пассажирских автотранспортных предприятий уже было направлено около 490 млн рублей. С учетом еще 664 млн общий объем мер поддержки превысит 1,1 млрд рублей.