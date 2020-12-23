Сборка первого двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА уже стартовала. В следующем году двигатель, который получил название «Изделие РФ» будет передан на стендовые испытания. Об этом в среду, 23 декабря, во время беседы с журналистами сообщил заместитель главы «ОДК-Кузнецов», которая входит в госкорпорацию «Ростех», Алексей Соболев.- В этом году изготовлен первый двигатель «в железе», в настоящее время уже начался процесс его сборки. До конца 2020 года двигатель соберут для стендовых испытаний, в течение 2021-ого он будет проходит эти испытания для отработки параметров, заданных в техническом задании российского министерства обороны, - сообщил он.Алексей Соболев добавил, что в грядущем году будет собран еще несколько образцов нового перспективного изделия.Замгендиретора отметил, что в России уже проведены испытания ряда узлов двигателя, подготовлены производственные мощности предприятия.Ранее прошел успешные испытания новейший транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН. Воздушное судно в очередной раз подтвердило свой статус летающей боевой машины десанта.