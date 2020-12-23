Генеральная прокуратура России признала деятельности иностранной неправительственной организации Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe («Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы») (Франция) нежелательно на территории России.Решение приняли после изучения поступивших в Генпрокуратуру материалов, сообщили сайту KP.ru в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.В Генпрокуратуре также заявили, что деятельность \\"Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы\\" представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.В Минюст России направлена информация о решении Генеральной прокуратуры, чтобы организацию внесли в список иностранных и международных неправительственных организаций, чью деятельность признали нежелательной на территории России.