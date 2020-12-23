Специалисты, как правило, объясняют повторном заражения уже переболевших пациентов коронавирусной инфекцией тем, что человек не долечился, или иммунитет не смог с первой попытки запомнить патоген, из-за чего вирус вновь начала размножаться при попадании в организм. Однако ученые из Массачусетского технологического института и Уайтхедовского института биомедицинских исследований нашли возможную третью причину повторного коронавируса. В своей статье, опубликованной в bioRxiv они заявили, что COVID-19 может встраиваться в хромосомы человека.Из-за этого вирус как бы становится невидимым для противовирусных систем защиты. Таким же образом в организме человека ведет себя ВИЧ.- Все дело в том, что в части клеток задействовали ген обратной транскриптазы, а в другой части – так называемые «обломки» древних ретровирусов. Они занимают около 17 процентов ДНК человека, однако почти лишены функциональности. Ген обратной транскриптазы позволил части коронавирусной РНК преобразоваться в ДНК и проникнуть в хромосомы, - говорится в статье.Такой процесс может осуществляться не только в лабораторных условиях, но и в организме людей с коронавирусом, заявили эксперты.Как ранее сообщал сайт kp.ru, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию. Она заявила, что у людей все еще нет гарантий того, что мутировавший вирус не станет еще более опасным.