Новогодние подарки могут стать источником заражения коронавирусом, сообщила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина. Она также уточнила, что вирус может жить на картонных поверхностях до 24 часов. На пластике и нержавеющей стали вирус может жить до трёх дней. Врач напомнила, что упаковывать подарки следует в маске и перчатках.- Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, - напомнила эпидемиолог в разговоре с РИА Новости.Кроме того, все подарки следует обработать дезинфицирующим средством, а фрукты и овощи тщательно помыть, напомнил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.