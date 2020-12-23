В минувший вторник, 22 декабря, стало известно о том, что народная артистка России Ирина Муравьева заразилась новой коронавирусной инфекцией. Некоторые СМИ сообщили о том, что из-за болезни звезду фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «Карнавал» пришлось госпитализировать в больницу, однако директор Малого театра Тамара Михайлова опровергла данную информацию. В интервью изданию ТАСС она рассказала о состоянии здоровья Ирины Муравьевой.- Ирина Муравьева заболела коронавирусной инфекцией на прошлой неделе. Она не находится в больнице, лечится дома. Коронавирус протекает не в тяжелой форме, - подчеркнула Тамара Михайлова.Директор театра отметила, что, вероятнее всего, артистку выпишут уже после праздников. Из-за болезни Ирины Муравьевой в афишу театра внесли некоторые изменения. Так спектакль «Всегда зовите Долли!» с ее участием 29 декабря заменили спектаклем «Вишневый сад».Ирина Муравьева родилась в 1949 году, закончила драматическую студию при Центральном детском театре и была зачислена в труппу. Позже артистка работала в Театре имени Моссовета и в Государственном академическом Малом театре. На счету актрисы десятки ролей в спектаклях и кинокартинах, наиболее известные из которых «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Москва слезам не верит» и «Артистка из Грибова».