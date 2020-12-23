Президент России Владимир Путин планирует, по традиции, посетить в Рождество один из регионов России, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.- Традиционно, он поедет в какой-то регион, но пока еще непонятно, в какой, он ещё не выбрал, - заявил глава пресс-службы президента.Песков также сообщил, что президент не планирует никаких поездок до Нового года, а на январь уже есть запланированные визиты.Обычно президент Путин посещает в рождественскую ночь церковь в одном из российских регионов. Так, на Рождество в 2020 году глава государства в третий раз приехал в родной Санкт-Петербург, где уже второй раз посетил рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили.Сайт KP.ru публиковал материал о 18 храмах, в которых Владимир Путин встречал Рождество за последние 20 лет.