Российский президент Владимир Путин сообщил, что необходимо своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье в стране. Об этом российский лидер сказал в среду, 23 декабря, в ходе первого совместного заседания нового Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.- Если в России и дальше будут расти цены на жилье, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильём большее количество жителей страны, сведется к нуля или, по крайне мере, эти усилия серьезно пострадают, - подчеркнул глава государства.Владимир Путин обратил внимание на то, что рынок оперативно отреагировал на введение льготной ипотеки под 6,5 процента. Участники экономической деятельности сразу заметили увеличение объема кредитных ресурсов, поэтому стоимость жилья начала расти.Президент отметил, что в настоящее время программа льготной ипотеки в стране работает как следует, однако, если цены на жилье продолжат расти, то значительная часть усилий властей в данной области сведется к минимуму.Напомним, власти России для улучшения жилищных условий жителей страны решили ввести программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройке под 6,5% годовых. Сайт kp.ru рассказал, чем она отличается от уже действующих в России программ льготной ипотеки.