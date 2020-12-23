К московским медикам обратились братья Сафроновы. Знаменитые иллюзионисты разом почувствовали себя плохо и были вынуждены попросить медпомощи.У старшего Ильи и младшего Андрея проблемы с желудком. Врачи диагностировали воспаление и оставили пациентов на лечение. А у среднего – экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея – проблемы гораздо серьезнее.Что именно произошло с ним, пока не уточняется, но болезнь может быть связана с нервной системой. В последнее время Сергею Сафронову пришлось нелегко, сообщает Пятый канал.В ноябре участница популярного шоу обвинила его в вымогательстве взятки. Алина Ведиш заявила, что что передала ведущему полтора миллиона рублей и надеялась за эти деньги попасть в финал. Именно это обещал иллюзионист, но чуда не случилось.Якобы мужчина взял деньги, а свое обещание не выполнил. В итоге эзотерик решила придать нелицеприятную историю огласке.Сергей, конечно же, все отрицает, но одними слова теперь ничего не решить. К делу подключились полицейские, которые проверят, было ли совершено преступление. Если информация Ведиш подтвердится, то Сафронову грозит уголовное дело.