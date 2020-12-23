Госдума приняла закон, который запрещает банкам отказать клиенты в обслуживании без объяснения причин или заблокировать их счета. Сейчас заблокировать счёт клиента, не объясняя причин решения, банк может, если, например, не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента или если посчитал любую операцию по счёту подозрительной.При этом граждане или бизнес могут лишиться доступа к своим деньгам, не имея возможности выплатить зарплаты или оплатить услуги поставщиков, уточнил председатель правительства Михаил Мишустин.Теперь отказ от обслуживания будет возможен только при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.