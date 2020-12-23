Таганский суд Москвы признал американские IT-компании Google и YouTube виновными в нарушении частной жизни из-за ролика с несовершеннолетней, удовлетворив исковые требования Роскомнадзора.«Действия ответчиков признаны незаконными и нарушающими права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», - цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.В Роскомнадзор обратилась мать школьницы. Она просила ведомство защитить права ее несовершеннолетней дочери, фигурирующей в одном из роликов, опубликованном на видеохостинге YouTube.В итоге суд посчитал опубликованную на сервисе информацию, «обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных».Теперь интернет-страницу, пойманную на нарушении российских законов, могут включить в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, отметили в суде.В прошлом году депутаты Госдумы от «Единой России» разработали поправки в Кодекс об административных правонарушениях о введении миллионных штрафов для иностранных СМИ за нарушение избирательного законодательства РФ, в частности за незаконную предвыборную агитацию.Действие поправок касается не только зарубежных СМИ, но и таких международных организаций, как Google, Facebook и Youtube.