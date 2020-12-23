В последние недели рубль значительно укрепился, с начала ноября валютная пара USD/RUB опустилась с 80,6 до 72,7. И хотя в понедельник, 21 декабря, случился небольшой откат, это явление носит временный характер. Такое мнение выразил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.Он отметил, что в долгосрочной перспективе рассчитывать на стабильность курса доллара не стоит. Если и менять рубленые сбережения, то не на американскую, а на европейскую валюту.«На обозримую перспективу евро выглядит лучше с фундаментальной точки зрения, поэтому менять рубли лучше в евро, а не доллары. Вообще же рубль - неплохой выбор на ближайший год, если вы не считаете, что риски санкций кардинально выросли. Я пока так не считаю», - цитирует эксперта «Российская газета».Напомним, ранее Центробанк России опубликовал официальные курсы доллара и евро на четверг, 24 декабря. По данным регулятора, курс доллара составит 75,45 рубля, а евро - 91,98 рубля, передает «Свободная пресса».