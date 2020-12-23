Российский лидер Владимир Путин считает, что правительство должно вплотную заняться расселением ветхого жилья, потому что пора «вытаскивать людей из трущоб».Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались», - сказал президент вице-премьеру, курирующему вопросы строительства, Марату Хуснуллину.Путин считает, что кабмин прекрасно знает, «что это такое, как к этому подходить», но все равно нужно уделить вопросу особое внимание.Он признал, что сейчас в стране есть соответствующие программы по строительству жилья для расселения из аварийных домов, но призвал правительство «не забывать об этой категории наших граждан, [их нельзя] в сторону отодвинуть, как будто мы не замечаем, что там происходит», заметил президент.Ранее единороссы предложили переселять людей из аварийного жилья в индивидуальные дома. Такая мера, по мнению «Единой России», ускорит решение проблемы ветхого жилищного фонда в небольших населенных пунктах. Сейчас жильцов аварийных домов переселяют в основном в квартиры в новостройках.