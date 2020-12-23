В зимне-весенний период россияне особенно часто недополучают необходимые витамины. Из-за снижения в рационе сезонных овощей, фруктов и ягод, а также из-за нехватки солнца у многих может наблюдаться витаминная недостаточность, рассказала руководитель лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталия Жилинская.«Наш рацион сегодня далек от совершенства по содержанию в нем витаминов и минеральных веществ, особенно весной и зимой, когда в нем меньше свежих овощей и фруктов. Он не отличается сильным разнообразием и состоит либо из промышленных переработанных продуктов, либо из термически обработанных продуктов», - цитирует эксперта «Российская газета».Специалист добавила, что определить нехватку в организме тех или иных полезных веществ может профильный врач, однако по некоторым симптомам догадаться о дефиците витаминов можно и самостоятельно.«Оптимальный способ - поход к врачу и сдача анализов. Но возможна и оценка по клиническим признакам. Например, сухость кожи может свидетельствовать о дефиците витаминов С, А, В6 и биотина; бессонница - о дефиците витаминов В6 и ниацина, снижение аппетита - о дефиците витаминов А, В1, В2, В6, В12, биотина и др.», - рассказала Жилинская.Напомним, ранее диетолог рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион зимой, чтобы укрепить здоровье. По словам специалиста, важно есть не только овощи и фрукты, но также несколько раз в неделю есть орехи, рыбу и морепродукты. Также повысить иммунитет поможет употребление сала в небольших количествах, передает РИАМО.