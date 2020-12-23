В среду, 23 декабря, в ходе заседания Госсовета глава правительства Михаил Мишустин предложил президенту одобрить единый план по достижению целей национальных проектов в России.«Считаю, что итогом нашей общей командной работы может стать одобрение единого плана и обновленных национальных проектов, чтобы мы могли приступить к их реализации максимально оперативно», - сказал премьер.Он уточнил, что после принятия документа правительство начнет работать по всем его направлениям «буквально с 1 января следующего года». Его разработали по поручению Владимира Путина, пишет РИА «Новости».Впервые разработан такой объемный стратегический документ, который свяжет июльский Указ нацпроекты и госпрограммы, отметил Мишустин.Три ключевых вопроса единого плана: когда, где и какие шаги правительство предлагает сделать, чтобы достигнуть всех целей, обозначенных в проекте. На сегодняшний день сформировано 25 межведомственных рабочих групп, в которых работают сотни людей. Более 39 триллионов рублей будет выделено за три года на его реализацию.