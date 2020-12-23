Центральная избирательная комиссия допускает внедрение электронного голосования по всей России уже к 2024 году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.- Уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено к следующей федеральной кампании, а не к 2021 году. Следующая федеральная кампания — это у нас 2024 год, - отметила Памфилова.Она также отметила, что уже на выборах в 2021 году жители пяти или семи регионов смогут проголосовать в электронном формате. При этом вместе с электронным голосованием сохранится и традиционное, которое всё равно будет преобладать на участках.