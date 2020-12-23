Жилищный вопрос в России – один из самых главных для семей, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Льготная потека призвана помочь с ним. В ближайшие три года власти ожидают, что около 120 тысяч семей воспользуются ей.Об этом Голикова сообщила на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря, пишет РИА «Новости».Она также напомнила, что перед правительством на ближайшие 10 лет стоит задача снизить уровень бедности вдвое от 2017 года. То есть число бедных граждан должно снизиться на 9,6 миллиона.Вице-премьер рассказала, что со следующего года изменяются подходы к установлению уровня прожиточного минимума и МРОТ. Она поблагодарила парламент за работу по решению этого вопроса.«Исходя из новой модели, которая нами принята, величина прожиточного минимума на 2021 год составит 11 653 рубля», - сказала Голикова.То есть прожиточный минимум увеличится на 3,7% (от прогноза по 2020 году) в рамках инфляции, добавила она. Минимальный размер оплаты труда с 1 января будет установлен в размере 12 792 рубля, то есть вырастет на 5,5%.