Российский лидер Владимир Путин поручил правительству удвоить выплаты врачам и медицинскому персоналу за борьбу с коронавирусом за праздничные новогодние дни.Он призвал россиян не расслабляться, ведь риски по COVID-19 остаются, вакцинация в стране только началась.Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов поддержал идею президента.«Медики будут 24 часа в сутки работать, дежурить, заботясь о здоровье наших граждан, спасая их жизни. В соответствии с Трудовым Кодексом работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере», - сказал он.Неверов подчеркнул, что нужно проследить, чтобы «выплаты, которые должны произвести, были осуществлены в полном объеме».4 декабря 2020 года власти страны объявили о старте масштабной вакцинации от коронавируса. 5 декабря в Москве открылись первые пункты, где делали прививки людям из групп риска – врачам, учителям и другим сотрудникам социальной сферы.Позднее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в городе работают уже 70 пунктов вакцинации.20 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что В России на следующей неделе может начаться вакцинация россиян старше 60 лет.Российских космонавтов начали вакцинировать от COVID-19 18 декабря.Только в Петербурге планируют до конца этого года выпустить более одного миллиона вакцин.