Госдума вводит штрафы за продажу электронных устройств без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и 50-200 тысяч - для юрлиц.Напомним, закон об обязательной предустановке российского ПО был подписан президентом еще в декабре 2019 года. Он должен был вступить в силу с 1 июля текущего года. Однако этот срок несколько раз переносили. Согласно последним изменениям, закон вступает в силу 1 апреля 2021 года.Ранее Министерство цифрового развития сформировало список российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них Mail.ru Group,\\"Яндекс\\", \\"Госуслуги\\", а также платежная система \\"Мир\\".- Перечень правительством еще не утвержден, а принятие данного законопроекта в окончательном чтении возможно только после этого, - отметил зампредседателя профильного комитета по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин.