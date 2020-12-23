Победить пандемию коронавируса можно к концу весны 2021 года, если удастся всех вакцинировать. С таким прогнозом выступила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.Точное количество людей с естественным иммунитетом к COVID-19 сейчас сложно, подчеркнула она в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи «Просто о сложном».«Я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине - концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу», - сказала Ракова.Сейчас в городе рост заболеваемости замедляется, такого взрывного роста, как раньше, уже нет. Здравоохранение Москвы с нынешним наплывом заболевших справляется, добавила заместитель мэра.По поводу заразившихся весной москвичах и выработанном у них иммунитете Ракова высказалась отдельно. Она напомнила, что те антитела, которые были выработаны весной, к осени идут на спад.«По последним данным, у тех, кто переболел этой осенью, где-то около 33-35% имеют антитела», - добавила Ракова.Пока столица занимает первое место в России по количеству заразившихся коронавирусом. В Москве зафиксировано 756 586 случаев заражения, из них 5 652 за последние сутки.