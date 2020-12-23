Понятие молодежи в России решено было закрепить для возрастной категории до 35 лет, поскольку в мире наблюдается тенденция на «омоложение» всех групп граждан. Так прокомментировала принятие законопроекта о молодежи член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Депутат добавила, что до этого в каждом российском регионе понятие молодежи имело свое значение и свои возрастные рамки. Чаще всего за верхнюю границу принимался возраст 30 лет.«С учетом внесения изменений в законодательство множество молодых людей получат возможность продлить право на дополнительные гарантии и льготы в течение пяти лет», — цитирует Бессараб RT.Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, закрепляющий возрастной промежуток, в рамках которого люди считаются молодежью. Теперь к этой категории будут относиться граждане страны в возрасте от 14 до 35 лет. Кроме того, в законе будут определены понятия «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения», передает Пятый канал.