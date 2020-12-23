Российский лидер Владимир Путин высказался за повышение минимального размера оплаты труда. Он отметил, что по мере возможности нужно и дальше двигаться в этом направлении.Также президент позитивно оценил недавнее уравнивание МРОТ с прожиточным минимумом, хоть «это было не так просто».«Это был значительный шаг, надо же действовать постепенно, поэтапно», - отметил Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Глава государства также напомнил, что МРОТ - это минимальная выплата, но правительство должно исходить из того, что «у семей есть дополнительные доходы», пишет РИА \\"Новости\\".В 2019 году минимальный размер оплаты труда предложили увеличить вдвое - до 25 тысяч рублей. По мнению представителей профсоюзов, нынешний МРОТ не соответствует жизненным потребностям населения - нынешняя стоимость потребительской корзины в два раза дороже установленного властями МРОТ.