Муниципальный депутат Юлия Галямина получила два года условно по статье о неоднократном нарушении правил митингов и пикетов (212.1 УК РФ).- Судом установлено, что Галямина Юлия Геннадиевна своими действиями совершила неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий, - зачитал приговор судья Замоскворецкого суда Анатолий Беляков.Обвинение просило приговорить депутата к трём годам колонии общего режима, а адвокаты Юлии Галяминой призывали полностью оправдать её, поскольку акции, в которых участвовала депутат, были абсолютно мирными, сообщает РИА Новости.Напомним, по данным следствия, 15 июля Юлия Галямина опубликовала в интернете пост с призывом прийти на несогласованный митинг в центре Москвы, в котором участвовали более 400 человек. Ранее её уже обвиняли в подобных действиях и приговаривали к административной ответственности.С 2017 года Юлия Галямина остаётся членом Совета депутатов Тимирязевского района Москвы. В 2019 году она пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы. Тогда избирательный комитет не допустил ее до выборов, объяснив это слишком большим числом недействительных подписей. Свои нынешние обвинения Галямина называет политически мотивированными и абсурдными.