Президент России Владимир Путин поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс. Так он отреагировал на инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который считает, что на строительство нового здания не потребуется бюджетных средств. А финансированием проекта смогут заняться столичные власти или инвесторы.- По поводу нового здания или комплекса зданий для Государственной думы. Если действительно это не будет связано с дополнительными, серьёзными расходами федерального бюджета, а будет сделано за счёт обмена объектами недвижимости, в том числе с правительством Москвы, да, это можно сделать, почему нет, - заявил Путин. Его слова приводит ТАСС.По словам президента, это возможно сделать только в том случае, если стоимость тех объектов, которые передадут Москве, будет достаточна для строительства. Но для начала надо посчитать, так ли это на самом деле.- Но в принципе я не против - пожалуйста, я с вами согласен, - заключил президент.