Правительство должно стремиться улучшить жизнь людей в реальности, а не на бумаге, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что исполнение целей нацпроектов должно помогать россиянам.Заявление было сделано на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ранее глава государства дал поручение правительству доработать единый национальный план по развитию страны. 23 декабря обновленный документ представил глава кабмина Михаил Мишустин. На него власти планируют потратить 39 триллионов рублей.Путин просил сформулировать по каждой национальной цели конкретные задачи и запланировать результаты, которые будут достигнуты за ближайшие три года, пишет РИА \\"Новости\\".«Обозначенные задачи и результаты должны быть предельно конкретными и вести к ощутимому развитию страны, к повышению качества жизни наших граждан, иначе вся эта работа ничего не стоит», - сказал президент.В ходе заседания Путин высказался также за повышение минимального размера оплаты труда. Он отметил, что по мере возможности нужно и дальше двигаться в этом направлении. Также российский лидер позитивно оценил недавнее уравнивание МРОТ с прожиточным минимумом, хоть «это было не так просто».