Правительство назвало дату перезапуска портала Госуслуг в России. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, новая версия будет более технологически развитой – россияне увидят ее в марте 2021 года.Анонс прозвучал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, пишет ТАСС.«В марте мы запускаем новую версию портала госуслуг. Мы его серьезно усилили для того, чтобы очевидно растущий спрос, который мы видим, был технологически обеспечен и ничто не обвалилось», - сказал вице-премьер.Пока подтвержденный аккаунт на портале имеют 75,5 миллиона россиян. Это «самая мобильная и активная часть населения» России, которой в 2020 году оказали 175 миллионов услуг – на 25% больше, чем в 2019-м.Чаще всего жители страны обращаются к сайту Госуслуг для записи к врачу, запрашивают состояние своих счетов в системе пенсионного страхования, а также регистрируют водительские права и ставят на учет автомобили. Кроме того, в 2020 году россияне нередко запрашивали через портал выплаты на детей.«В среднем в день на портал или через мобильное приложение заходят более пяти миллионов посетителей, которые получают 550 тысяч электронных услуг», - добавил Чернышенко.В мае этого года стало известно, что сайт Госуслуг не выдерживает наплыва посетителей, которые обратились за выплатами до 10 тысяч рублей на детей.