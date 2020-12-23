Заболевших COVID-19 в России становится меньше, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.«В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр. Очень хорошо, что мы с этими цифрами подходим к праздникам», — сказала она 23 декабря.Но не во всех российских субъектах ситуация одинаковая – где-то заболеваемость выше и нужно «принимать особые спецмеры».Роспотребнадзор подготовил специальные рекомендации для сферы туризма на новогодние праздники, заявила Попова. Фудкортам посоветовали через каждые три часа делать перерыв в работе.Ведомство рекомендовало проводить массовых мероприятий на открытом воздухе – и не более 50 человек, пишет РИА «Новости».Попова подчеркнула, что каждый отдельный субъект может решить для себя, объявлять ли эти рекомендации обязательными к выполнению или нет.Эксперты рассказали, каким должен быть новогодний ужин для тех, кто перенес COVID-19. Медики поделились рецептами полезных блюд для неокрепшего организма.