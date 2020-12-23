23 декабря в Париже умерла известная израильская певица Рика Зарай. Ей было 82 года. Трагическую новость сообщило посольство Израиля во Франции.- Глубоко опечалены уходом Рики Зарай, покорившей сердца французов своим прекрасным акцентом... Один из самых красивых голосов Израиля на французском языке ушел от нас, - говорится в сообщении.Зарай родилась в Иерусалиме 1938 году. Ее отец был родом из России, мать - из Польши. Рика начала заниматься музыкой еще в семь лет, затем переехала во Францию, чтобы продолжить обучение.Наибольшую известность певице принес хит Casatchok - адаптация советской песни \\"Катюша\\". Популярными стали и другие ее песни - «Sans chemise sans pantalon» и «Alors je chante».В 2008 году здоровье певицы сильно ухудшилось. Рика пережила инсульт который парализовал левую сторону тела.