Мощный взрыв произошел многоэтажном офисном здании в городе Балтимор (США). Частично рухнула крыша, повыбивало стекла на нескольких этажах.Как сообщила пожарная служба города десять человек госпитализированы. Девять из них в критическом состоянии, один в тяжелом.«Пожарная служба города Балтимор находится на месте взрыва с частичным обрушением крыши в блоке 100 по улице W. Fayette», - сообщили спасатели.Причины произошедшего пока неизвестны. Возможно, здание принадлежит компании Baltimore Gas & Electric (BGE), так как на кадрах с места видна ее вывеска на фасаде.Рабочие сообщили, что использовали строительные леса для наружных работ, когда какой-то взрыв на крыше разорвал линию тросы лесов. Часть из них пострадала. Двое до сих пор находятся на вышке, висящей на одном тросе. Одному удалось зайти в здание через разбитое окно.UPD: компания BGE сообщает, что в здании проводились строительные работы в системе вентиляции и котельной, что, вероятно, и явилось причиной инцидента. Они также говорят, что три человека получили травмы, не угрожающие жизни.