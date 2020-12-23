Руководитель Сбербанк Герман Греф поделился своими музыкальными предпочтениями. Банкир собрал два плейлиста, которые совершенно не похожи друг на друга.Свои музыкальные подборки Греф опубликовал на платформе «СберЗвук». В плейлисте под названием «Греф — вдохновение». В нем присутствуют Билли Айлиш, российский хип-хоп исполнитель Баста, музыкальная группа «Мумий Тролль», а также британская альтернативная рок-группа Nothing But Thieves.Большую часть плейлиста составили статусные блюзмены, такие как Гэри Мур, Сноуи Уайт, Джо Бонамасса.«Я не делю музыку на жанры, направления и эпохи. Для работы мне необходимо понимать людей разных поколений и взглядов, и мир музыки — отличный в этом помощник», — цитирует слова главы Сбера Forbes.Второй список треков, под названием «Греф — DALI» содержит рок, поп-музыку и джаз. Этот плейлист специально создан в формате FLAC - он подойдет для людей, предпочитающих качественную акустику.В нем 35 композиций, среди которых блюз-версия песни Ain’t No Sunshine от американской певицы Eva Cassidy, трек Set Them Free датской джазовой и рок-певицы Cæcilie Nørby, танцевальный трек Deeply Disturbed электронной группы из Израиля Infected Mushroom, а также песня Cannonball фолк-исполнителя из Ирландии Damien Rice.Руководитель Сбера призвал всех создавать треклисты и делиться с ними.«Это отличный способ вдохновить друзей и знакомых, рассказать о своих чувствах или подсказать подходящие треки для любой ситуации», — отметил Греф.Ранее социальная сеть «Вконтакте» запустила совместные плейлисты в чатах. Это нововведение позволит большим и маленьким компаниям не только вместе создавать, а также в режиме реального времени обновлять подборки.