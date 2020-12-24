За последние сутки подтверждено 5652 новых случаев заражения COVID-19. Среди них: 4,8% - люди старше 80 лет, 9,7% - дети, 38,3% - от 18 до 45 лет.- За последние сутки госпитализировано 1943 пациента с COVID-19. Под аппаратами ИВЛ в больницах Москвы находится 509 человек, - сообщили в оперативном штабе.Число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 582 772 человек.Победа над пандемией COVID-19 в Москве возможна к середине или к концу весны благодаря вакцинации населения. Уже у 33% переболевших коронавирусом осенью есть антитела.- Думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине - концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу, - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В Москве утвердили использование электронных рецептов на лекарственные препараты. Они будут доступны в электронной карте.- Это позволит создать эффективную систему взаимодействия между врачом, пациентом и фармацевтом, а также полностью исключить из оборота бумажные рецепты, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Сотрудники ОАТИ проверили соблюдение мер профилактики COVID-19 в театре «Уголок дедушки Дурова».- Театр не будет привлечен к административной ответственности, - заключил главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.А вот к ГУМу на Красной площади претензии есть, магазин могут оштрафовать на 1 млн рублей.- Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований масочно-перчаточного режима, а также социального дистанцирования, - рассказал Ян Поповский, главный инспектор объединения административно-технических инспекций ОАТИ Москвы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКислота из корня солодки убивает коронавирус«Комсомолка» выясняет с экспертом по разработке и исследованиям лекарственных препаратов, есть ли перспективы создания лекарства от COVID-19 (подробности)