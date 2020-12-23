Традиционные новогодние корпоративы в этом году рискуют пасть жертвой коронавируса. Некоторые компании все же отпразднуют Новый год и, как обычно, снимут кафе или ресторан. Но таких не так много - около 25%. При этом больше половины (53%) предприятий решили полностью отказаться от корпоратива. А 15% перенесли все праздничные активности в онлайн. Об этом свидетельствуют данные опросы, который провели СберМаркет и ResearchMe. Россиян спросили, как они относятся к корпоративам и на что готовы их променять.Выяснилось, что почти треть (27%) работников готовы отказаться от празднования безвозмездно. Чуть больше респондентов - 46% попрощаются с вечеринкой только за денежную премию, а 7% - за подарочный сертификат. При этом 20% россиян не отказались бы от корпоратива ни по какой причине.- Мы видим, что наши корпоративные клиенты также меняют своё поведение: хотя одни по-прежнему заказывают продукты для офлайн-корпоративов, другие компании предпочитают закупать подарочные сертификаты — это удобно и упрощает логистику, - рассказывает Иван Бабич, коммерческий директор СберМаркета.