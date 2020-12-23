Соединенные штаты расширили санкционный список против Белоруссии. В него внесли ЦИК страны вместе с главой ведомства Лидией Ермошиной, замглаву МВД Геннадия Казакевича и несколько силовых подразделений.Соответствующее заявление опубликовало на своем сайте Министерство финансов США.Под ограничительные меры попали отряд КГБ \\"Альфа\\", главное управление внутренних дел минского городского исполнительного комитета (Минский ГУВД), а также минский отряд милиции особого назначения (Минский ОМОН).В сообщении говорится, что данные санкции «нацелены на физических и юридических лиц, которые несут ответственность за действия или политику, которые подрывают демократические процессы или институты в Белоруссии или участвовали в них».По утверждению Минфина США, Центральная комиссия под руководством председателя Лидии Ермошиной, ее заместителя Вадима Ипатова и секретаря Елены Дмухайло \\"управляла фиктивными президентскими выборами 9 августа\\".В качестве причины ограничительных мер против Казакевича и силовых подразделений указывается их причастность к подавлению протестов после выборов.Напомним, Евросоюз в конце лета этого года уже ввел санкции против официальных лиц Белоруссии. Их назвали ответственными «за применение насилия и нарушение прав человека»