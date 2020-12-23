Декабрь – традиционный месяц корпоративов, но в этом году пандемия заставила многие компании отказаться от праздника из-за пандемии, а те, кто решились, проведут его с меньшим размахом, пишет газета \\"Известия\\".Специалисты по персоналу и психологи дали советы, что стоит учесть, отправляясь на корпоратив, чтобы потом не было стыдно и не пришлось искать новую работу.Стоит помнить, что корпоратив – это продолжение работы. Разовое отсутствие на нем простят, но постоянно избегать не получится. Начальство и коллеги могут подумать, что вы недостаточно командный игрок или знаете за собой какую-то особенность, поэтому отказываетесь от неформальных встреч.Для похода на мероприятие стоит выбрать уместный наряд. Главный совет психологов – не переусердствовать. Корпоратив – это не первый бал Наташи Ростовой и не бал у Сатаны из «Мастера и Маргариты». Открытая сексуальность под запретом, чрезвычайная вычурность тоже.Для появления на мероприятии нужно выбрать подходящее время. Если прийти раньше, то можно скучать в одиночестве, а при опоздании есть риск оказаться в неловкой ситуации, особенно если именная рассадка. Если прийти получается только к концу официальной части праздника, то стоит вовсе пропустить мероприятие, пишет ФАН.Алкоголь – самый деликатный вопрос вечера. Не умеешь пить – не пей, вот главный принцип. Сон за столом и неуместные танцы испортят репутацию. Если же позиция в коллективе и так не слишком прочная, то пьяный дебош может стать завершением карьеры.Особенно стоит контролировать свое поведение с начальством и не впадать в панибратство. Не стоит сплетничать и плести интриги, они могут обернуться против вас. А еще не поощряется флирт. Идеальные темы для беседы на празднике: о путешествиях, детях, развлечениях. А вот разговоры о политике, религии и коронавирусе – табу.Еще один важный вопрос, за которым стоит следить – это время ухода с праздника. Принято прощаться вслед за начальством. Если же нужно уйти раньше, то стоит подойти к руководителю и объяснить необходимость, поблагодарив за хороший вечер.Кстати, делиться общими фото в соцсетях не очень хорошая идея. Кто-то может оказаться против. Эксперты советуют стараться не брать в руки телефон после второго бокала алкоголя. Делиться снимками можно только на следующий день, трезво оценив кадр.Если корпоратив проводится в пятницу, то можно задержаться подольше. А вот если в будний день, то на следующее утро нужно быть в форме. Помятый вид и больная голова не добавят плюсов сотруднику.