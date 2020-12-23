Апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу \\"Газпрома\\" на частичное решение арбитражного суда. Речь идет о споре по ценовым условиям в Ямальском контракте.Об этом на своем сайте сообщила польская энергетическая компания PGNiG.«Стокгольмский апелляционный суд отклонил жалобу \\"Газпрома\\" как формально неприемлемую в части решения суда относительно юрисдикции и объема полномочий суда по изменению цены в контракте», - говорится в сообщении.В заявлении польской компании сообщается, что «суд также отклонил жалобу \\"Газпрома\\", которая касается решения суда, подтвердившего эффективность запроса PGNiG». Жалоба была связана с переговорами о пересмотре и выполнении договорных условий, дающих право PGNiG требовать снижения контрактной цены.По словам PGNiG, данное решение окончательное и обжалованию не подлежит. Также российскую компанию обязали покрыть расходы польской стороны на юристов.В \\"Газпром экспорте\\" сообщили, что отклонение жалобы не влияет на обжалование окончательного решения. Статус-кво в споре по-прежнему сохраняется, пишет ТАСС.Напомним, РGNIG подала а «Газпром» в суд еще в ноябре 2015 года. Польская сторона была не удовлетворена стоимостью топлива и потребовала пересчета.