С 1 января в России начнут действовать новые требования к качеству продуктов в магазинах, их утвердил Роспотребнадзор.Теперь яйца должны быть чистыми, картофель – без зелени на боках, а рыбу и мясо нельзя замораживать повторно.Эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Ростислав Гурман уверен, что сейчас с качеством продуктов критичная. Правила к качеству были прописаны и ранее, но многие из них не действуют.- Непонятно, как это будет работать на практике, - отметил эксперт в беседе с ОТР. - В магазине могут показать документы, сказать, что продукт соответствует требованиям всех накладных. Но мы и сейчас видим всякие хитрости, например наклеенные поверх этикетки.В свою очередь председатель Совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов подчеркнул, что данные требования не приведут к издержкам со стороны продавца, значит и к росту цен.Залогом качества будет конкуренция, если клиенту не нравится продукция, он пойдет к другому продавцу.- В малых населенных пунктах все проще, там люди идут к продавцу, которого знают. Его доброе имя является залогом качества. Но объективно, новые СанПиНы вряд ли серьезно изменят текущую ситуацию, - отметил Борисов.