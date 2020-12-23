Аргентина официально зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» на своей территории. Она стала первой из южноамериканских стран.Об этом сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций, опубликованном на официальном сайте в среду.В РФПИ отметили, что препарат получил одобрение регулятора без каких-либо дополнительных клинических исследований. Регистрация проходила на основе результатом третьей фазы российских клинических исследований.В Фонде добавили, что с правительством страны 10 декабря подписан контракт на поставку в страну десяти миллионов доз вакцины «Спутник V».«Вакцина для поставок в Аргентину будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах», - говорится в сообщении.«Регистрация вакцины «Спутник V» в Аргентине без дополнительных клинических исследований на территории страны является высоким признанием российских регуляторных стандартов и качества клинических исследований. Мы готовы развивать сотрудничество по вакцине и с другими странами Латинской Америки», - проводятся в пресс-релизе слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом против коронавирусной инфекции.В начале декабря в Москве началась массовая вакцинация жителей. Первыми прививку получат учителя, социальные и медицинские работники.