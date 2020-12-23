Как уберечь ребенка от болезней в зимний период времени? Этот вопрос волнует всех родителей. Ответ на него знают подмосковные медики. Врачи дали совету, которые помогут укрепить иммунитет ребенка, а значит, защитят его от болезней.Чтобы наследник рос здоровым, нужно регулярно находиться с ним на свежем воздухе. Посещайте парки и скверы, а вот общественные места сейчас нужно избегать.Собираясь на улицу, убедитесь, что одежда и обувь легкие, комфортные и не промокают.Хороший вклад в вопрос здоровья внесут утренняя зарядка и активные игры на свежем воздухе. Можно ввести походы на лыжах и катания с горки. Физические нагрузки будут только полезны.Но во время активности важно следить, что одежа ребенка была по погоде и он не перегрелся.Дома нужно регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение. Благотворно на здоровье повлияет увлажнитель воздуха. А еще нужно следить за питанием. В рацион детей обязательно должны входить фрукты и овощи, молочные продукты, нежирное мясо и рыба, яйца и крупы, ягоды.- Если же избежать заболевания не удалось, не затягивайте — при первых же признаках — повышенной утомляемости, боли в горле, насморке — немедленно обращайтесь к педиатру, - цитирует «Подмосковье сегодня» совет от оперштаба региона.