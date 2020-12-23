Около 110 тысяч жителей пришли проститься с бывшим мэром Харькова Геннадием Кернесом. Похороны бывшего главы города, скончавшегося от коронавирусной инфекции, прошли в среду.Захоронение проходило на втором городском кладбище. На нем также похоронены бывший глава Харьковской облгосадминистрации Евгений Кушнарев и экс-глава области Александр Масельский, сообщил \\"Интерфакс\\".Согласно данным отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области, на траурное мероприятие пришли порядка 110 тысяч человек.Церемония прощания проходила в Оперном театре. Когда гроб выносили из театра, люди выстроились в живой коридор и аплодисментами провожали бывшего городского главу в последний путь.Напомним, о том, что Кернес скончался стало известно 17 декабря. По словам его друга бизнесмена Павла Фукса, последствия коронавируса привели к серьезным осложнениям в работе жизненно важных органов.