Стоимость американской и европейской валюты активно снижается. Рубль на фоне дорожающей нефти и спроса на рублевую ликвидность при подготовке к пику налоговых выплат декабря заметно растет к бивалютной корзине.Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду вечером.На 19:00 по московскому времени курс доллара составил 74,94 рубля – это на 97 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 91,29 рубля за единицу, снизившись на 93 копейки.По мнению экспертов, национальная валюта продолжает расти благодаря уверенно дорожающей нефти, а также возросшему спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед основными налоговыми выплатами декабря.Снижение доллара на мировом рынке происходит, в частности, из-за негативной статистики, которую опубликовали вечером в среду в США.Ранее эксперт спрогнозировал изменение курса доллара в начале следующего года. По его мнению, не стоит ожидать существенного укрепления рубля и возвращения к «докоронавирусным» показателям, но первые полгода нацвалюта будет укрепляться.