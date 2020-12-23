Американские истребители провели военные учения на Аляске, недалеко от полярного круга. В ходе их отработки, военные самолеты выполнили тактический маневр под названием \\"Слоновья прогулка\\".В маневрах приняли участие 12 истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, а также 18 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II, пишет Daily Mail.Маневр \\"Слоновья прогулка\\" является одним из военных упражнений, в нем отрабатывается управление самолетов в тесном построении. Взлет истребителей происходит с интервалом 20-40 секунд. Данное упражнение отрабатывается, когда нужно поднять в воздух как можно больше самолетов за короткий промежуток времени.По словам, командующего 354-м авиаполком ВВС США Дэвида Скалики, эти учения нацелены, в том числе на демонстрацию силы и влияния США на Аляске. Об этом сообщает в Twitter-аккаунте авиабазы Эилсон.В октябре российские истребители перехватили два бомбардировщика США над Беринговым морем. В Национальном центре управления обороной уточнили, что нарушения госграницы допущено не было.