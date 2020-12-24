Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение заблокировать проект одобренного Конгрессом Соединенных Штатов военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома уведомлении президента в адрес нижней палаты американского законодательного органа.- Я возвращаю без одобрения проект военного бюджета на 2021 финансовый год. Администрация признает важность законопроекта для нашей национальной безопасности, - приводятся слова Трампа.Также в тексте говорится, что \\"это подарок Китаю и России\\".