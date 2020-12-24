Общее число пострадавших граждан в результате сильного взрыва в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор в американском штате Мэриленд увеличилось до 23 человек. Об этом сообщается на странице местной пожарной службы в Твиттере.- В общей сложности 23 пострадавших были спасены с места взрыва… 21 пострадавший был доставлен в местные больницы, двое отказались от госпитализации в медучреждение - говорится в сообщении.Напомним, ранее после ЧП были десять человек были доставлены в больницы после взрыва и частичного обрушения крыши в многоэтажном здании в США.