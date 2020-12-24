Российский президент Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем для граждан. Ранее с таким предложением на заседании Госсовета выступил лидер фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов.Глава государства призвал сделать последний день декабря выходным уже в этом году. Политик также добавил, что это предложение поддержать на федеральном уровне нельзя так быстро в соответствии с действующим законом, однако руководители российских регионов на местах имеют возможность принять такое решение самостоятельно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСделать выходным 31 декабря, поднять выплаты врачам: Путин провел первое заседание обновленного ГоссоветаПрезидент поддержал идею \\"Единой России\\" (подробности)